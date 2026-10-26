Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2027 году. Досрочно экзамены проведут с 19 марта по 19 апреля, основной период придется на лето – с 1 июня по 9 июля, а дополнительный – с 3 по 24 сентября.

Как уточнили в ведомстве, основной период откроют экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 7-го – по математике базового и профильного уровней.

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