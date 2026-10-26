Москвичи смогут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги с 26 октября

Москвичи с 26 октября смогут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги или положить ее на счет. В стране начинается новая "Монетная неделя". Продлится она больше 7 дней – до 7 ноября включительно.

Мелочь от населения примут банки и магазины, которые участвуют в акции. К обмену принимают монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Организаторы рекомендуют заранее рассортировать их по номиналу для экономии времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.