Жительница Москвы не смогла улететь в Турцию из-за паспорта. В документе не нашлось чистой страницы без виз и штампов.

Женщина собиралась лететь рейсом Turkish Airlines, но ее не пропустили даже к стойке регистрации. Оказалось, что перевозчик требует, чтобы в паспорте оставалась свободная страница для отметок о въезде и выезде. Юристы изучили случай и заявили: туристам стоит заранее проверять требования страны назначения и авиакомпании. Если перевозчик докажет, что ограничение введено государством въезда, отвечать придется самому пассажиру.

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