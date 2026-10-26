Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовало строительство трех знаковых объектов в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин. К 2028 году построят Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс, а к 2029-му – спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной. Также в районе возведут суперколледж для подготовки высококвалифицированных кадров по семи направлениям.

"На строящейся станции метро "Остров Мечты" Бирюлевской линии выполнены ограждающие конструкции котлована и завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Закончены монолитные работы в районе платформенного участка: залит лоток, выполнено армирование платформы и возведены путевые стены. В настоящий момент метростроители приступили к сооружению вестибюлей № 1 и 2. Основные конструкции монолита станции готовы на 47%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Между Родниковой и Волынской улицами на западе Москвы построили дорогу-связку. Появились новые маршруты между улицами Родниковой, Авиаторов, Волынской и Проектируемым проездом № 6492.