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26 октября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости социального блока Москвы

Москва развивает систему стационарной помощи детям

Ресторан на Пятницкой улице в Москве украсили вязаным свитером

Выставка "Традиционные ценности. Правда" открылась в парке "Зарядье"

В Москве изменят 8 автобусных маршрутов с 24 октября

Школу будущего с цветочным фасадом построят в Пресненском районе Москвы

Ограничения на полеты сняли в аэропортах Жуковский и Шереметьево

"Интервью": Дмитрий Сидельковский – о росте высокотехнологичных предприятий

Замоскворечье и Озерковскую набережную показали в рубрике "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовало строительство трех знаковых объектов в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин. К 2028 году построят Межмузейный Депозитарно-выставочный комплекс, а к 2029-му – спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной. Также в районе возведут суперколледж для подготовки высококвалифицированных кадров по семи направлениям.

"На строящейся станции метро "Остров Мечты" Бирюлевской линии выполнены ограждающие конструкции котлована и завершается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства. Закончены монолитные работы в районе платформенного участка: залит лоток, выполнено армирование платформы и возведены путевые стены. В настоящий момент метростроители приступили к сооружению вестибюлей № 1 и 2. Основные конструкции монолита станции готовы на 47%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Между Родниковой и Волынской улицами на западе Москвы построили дорогу-связку. Появились новые маршруты между улицами Родниковой, Авиаторов, Волынской и Проектируемым проездом № 6492.

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