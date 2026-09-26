Седьмая Московская неделя моды стартовала в столице

Стиль без границ: в Центральном выставочном зале "Манеж" стартовала VII Московская неделя моды. Одно из самых масштабных событий модной индустрии объединило авторов из 24 регионов России и представителей 10 стран.

В рамках мероприятия запланировано более сотни показов. Помимо дефиле, гостей ждут образовательные встречи с экспертами, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Кроме того, на площадке работает большой маркет. Там посетители могут примерить и приобрести одежду, обувь и аксессуары от отечественных и зарубежных дизайнеров.

Что интересного привезли столичной публике иностранные гости и чем удивят региональные модельеры? Какие цвета и образы стали трендом этого сезона? Об этом и многом другом узнали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.