Более 500 музыкантов исполнили "Валенки" на Поклонной горе

На Поклонной горе состоялось самое масштабное исполнение песни "Валенки" на баянах, аккордеонах и гармонях. В патриотической акции приняли участие более 500 профессиональных музыкантов и любителей разных возрастов.

Заслуженный артист России Сергей Войтенко рассказал, что посвятили шествие было посвящено 130-летию со дня рождения великого полководца Георгия Жукова. Он добавил, что Жуков был баянистом, играл на войне в окопах и аккомпанировал Лидии Руслановой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

