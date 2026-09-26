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26 сентября, 12:30

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На ВДНХ 26 сентября пройдет овощной заплыв на гигантских тыквах

На ВДНХ 26 сентября пройдет овощной заплыв на гигантских тыквах

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На ВДНХ 26 сентября в рамках фестиваля "Битва гигантов" пройдет первый в России овощной заплыв. Участники выйдут на воду на плавсредствах из гигантских тыкв.

Перед заплывом из овощей вычищают мякоть и семена, срезают плоское основание и формируют округлую нижнюю часть. Кожуру также зачищают, чтобы уменьшить вес. Оптимальный вес тыквы для такой лодки – до 500 килограммов.

Участники наденут яркие карнавальные костюмы и проплывут по пруду "Городской фермы". Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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