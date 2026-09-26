Первое заседание Госдумы девятого созыва состоится 30 сентября в 10:00. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

В нижней палате парламента по-прежнему представлены пять партий, при этом состав Госдумы заметно обновился. На первом пленарном заседании депутатам предстоит избрать председателя Госдумы и его заместителей, утвердить состав комитетов и комиссий, а также зарегистрировать фракции.

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