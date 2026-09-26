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26 сентября, 06:15

Политика

Путин заявил, что РФ была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму

Путин заявил, что РФ была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму

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Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму, однако украинская сторона предприняла беспрецедентную атаку по территории РФ. Об этом Владимир Путин заявил во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Президент подчеркнул, что теперь целесообразность диалога с Киевом вызывает сомнения, а военный ответ, по его словам, не заставит себя ждать. Также Путин сообщил, что Россия поддерживает диалог США с Китаем и надеется, что Запад и Восток будут совместно работать над стабилизацией мировой экономики.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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