26 августа, 14:45Происшествия
Почти 300 туристов пропали без вести при наводнении в Непале
Почти 300 иностранных туристов пропали без вести во время наводнения в Непале. Поток воды с гор разрушил несколько районов. Власти заранее объявили режим повышенной готовности, однако происшествия произошло в течение нескольких часов.
Уровень воды в реках поднялся резко, ситуацию спасатели назвали беспрецедентной. В результате сошел сель. К месту происшествия прибывают первые группы спасателей для поиска людей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.