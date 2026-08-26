Почти 300 туристов пропали без вести при наводнении в Непале

Почти 300 иностранных туристов пропали без вести во время наводнения в Непале. Поток воды с гор разрушил несколько районов. Власти заранее объявили режим повышенной готовности, однако происшествия произошло в течение нескольких часов.

Уровень воды в реках поднялся резко, ситуацию спасатели назвали беспрецедентной. В результате сошел сель. К месту происшествия прибывают первые группы спасателей для поиска людей.

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