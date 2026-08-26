Ярославский и Ленинградский вокзалы Москвы объединят в единый транспортный узел

Масштабная перезагрузка ждет крупнейший транспортный узел Москвы. Территории Ярославского и Ленинградского вокзалов объединят, а исторические здания свяжут между собой переходами. Проектирование уже завершается, после чего строители смогут выйти на площадку.

По словам экспертов, после реконструкции пересадки между пригородными поездами, метро, трамваями и другими видами транспорта станут быстрее и удобнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.