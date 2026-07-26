Фестиваль "Моспитомец" прошел на ВДНХ

26 июля на ВДНХ прошел фестиваль "Моспитомец". Масштабный праздник любви к животным стал частью масштабного городского проекта "Лето в Москве".

Центральным событием фестиваля стала выставка-пристройство. На ней представили более 40 собак и кошек из столичных приютов, которые ждали своих хозяев.

Те, кто пока не готов забрать питомца домой, могли поддержать животных в рамках благотворительной акции "Будка желаний". Она принимала для подопечных городских приютов сухой и влажный корм, лакомства, игрушки, поводки, шлейки и другие необходимые вещи.

Для гостей также подготовили насыщенную программу: лекции кинологов и ветеринаров, образовательный проект "Школа ответственного хозяина", тематический "Пет-квиз" и разнообразные творческие мастер-классы.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с участниками фестиваля и узнала истории питомцев, ищущих себе семью.