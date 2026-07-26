26 июля, 20:45Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля
Погода в ближайшую неделю будет неустойчивой. Сегодня москвичи вооружились для прогулки зонтами и дождевиками. Однако синоптики обещают и солнечные дни.
Насыщенную программу в День ВМФ подготовили для москвичей и гостей столицы. Одной из главных площадок праздника стал Музей Победы на Поклонной горе. Гостей познакомили с морскими судами и вооружением и даже предложили попробовать свои силы в управлении мини-кораблями.
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