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26 июля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

Неустойчивая погода сохранится в столичном регионе до конца недели

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Музей Победы стал главной площадкой Дня ВМФ в Москве

Погода в ближайшую неделю будет неустойчивой. Сегодня москвичи вооружились для прогулки зонтами и дождевиками. Однако синоптики обещают и солнечные дни.

Насыщенную программу в День ВМФ подготовили для москвичей и гостей столицы. Одной из главных площадок праздника стал Музей Победы на Поклонной горе. Гостей познакомили с морскими судами и вооружением и даже предложили попробовать свои силы в управлении мини-кораблями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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