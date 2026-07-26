Температура в Москве поднимется до 27 градусов на следующей неделе. Практически каждый день возможны дожди, поэтому синоптики рекомендуют не забывать брать с собой зонты. Самыми теплыми днями станут 28 июля, 1 и 2 августа.

Во второй половине дня и вечером 26 июля пройдут ливневые дожди, которые в ночь на 27 июля примут экстремальный характер. Ветер будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха составит 18–21 градус.

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