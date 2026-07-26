Квесты и мастер-классы подготовили для детей в День ВМФ в Москве

Для детей и подростков подготовили квесты, моделирование кораблей и управление мини-судами в День Военно-Морского флота. Музей Победы на Поклонной горе стал одной из главных площадок праздника.

В зале Славы посетители могут зачитать имена героев Советского Союза и возложить цветы к пилонам. Режиссер Музея Победы Василий Жичин рассказал, что акция "Быть героем жить вечно" проводится уже второй год и посвящена разным родам войск.

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