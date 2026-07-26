26 пар зарегистрировали брак на колесе обозрения "Солнце Москвы"

26 пар зарегистрировали брак в кабинках колеса обозрения "Солнце Москвы" 26 июля. Торжественные церемонии на высоте 140 метров провели сотрудники столичных ЗАГСов. Молодожены воспользовались возможностью заключить брак в одну из самых популярных дат этого года.

Всего 26 июля в Москве более 700 пар зарегистрировали брак во дворцах бракосочетания и на выездных площадках. Колесо обозрения "Солнце Москвы" участвует в проекте мэра Москвы с 2022 года и остается одной из площадок для проведения выездных церемоний.

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