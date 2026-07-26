Собянин рассказал о запуске новых маршрутов в рамках проекта "Москва – область"

Четыре новых маршрута запустили в рамках проекта "Москва – область", включая юбилейный 50-й. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Более 30 современных автобусов начали курсировать между Путилково и станциями метро "Сходненская" и "Планерная".

Пассажиры совершают более 160 тысяч поездок на маршрутах проекта ежедневно. С момента запуска жители совершили уже более 20 миллионов поездок. Для проекта закуплено более 500 современных автобусов, большинство из которых уже вышли на линии.

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