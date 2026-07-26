Новости мира: тайфун обрушился на Китай

Тайфун обрушился на Китай со скоростью ветра 45 метров в секунду. Эпицентр стихии пришелся на провинцию Гуандун. По данным местных СМИ, власти эвакуировали более 700 тысяч человек. Сейчас циклон продолжает движение на север, постепенно ослабевая. В ближайшее время в соседних провинциях ожидаются сильные ливни.

Лесные пожары набирают силу в Испании. В Валенсии загорелся склон, огонь охватил территорию города. Сообщается об одном погибшем: пожилой мужчина был найден в своей машине. Тушение осложняется жарой, засухой и ветром. В Мадриде и Авиле введен режим чрезвычайной ситуации, десятки тысяч людей эвакуированы.

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