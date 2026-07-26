Клиенты сети студий растяжки в Москве не могут вернуть деньги за абонементы

Клиенты сети студий растяжки не могут вернуть деньги за неиспользованные абонементы после закрытия нескольких залов в центре Москвы. Посетителям предложили продолжить занятия в студии на Ходынском поле или оформить возврат средств. По словам клиентов, некоторые из них ждут компенсацию уже несколько месяцев.

Новая владелица студии объяснила ситуацию расторжением договоров аренды и заявила, что выплаты производятся в порядке очереди. Юристы напоминают, что по закону о защите прав потребителей деньги за неоказанные услуги должны вернуть в течение 10 дней. Специалисты рекомендуют оформлять все требования в письменной форме.

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