Специалисты назвали выгодные покупки во время летних распродаж

Летние распродажи позволяют купить многие сезонные товары по сниженным ценам. В этот период магазины распродают остатки перед новым сезоном. Специалисты отмечают, что наиболее выгодно покупать зимнюю одежду, теплую обувь, бытовую технику, зимние шины и товары для дачи.

Эксперты советуют учитывать сезонность спроса и не ориентироваться только на размер скидки. По их словам, покупка товаров в конце сезона позволяет сэкономить до 60% и избежать переплаты в период высокого спроса.

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