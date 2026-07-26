Жители Красногорска подписали петицию против несовершеннолетних питбайкеров. По их словам, подростки устраивают гонки на парковке возле торгового центра, ездят по тротуарам и проезжей части, создают круглосуточный шум и опасные ситуации. Обращения в полицию не помогли решить проблему.

После жалобы администрация торгового центра установила на парковке полусферы, железобетонные ограждения и парковочные ограничители. Однако, как утверждают жители, подростки продолжают ездить, объезжая препятствия. За нарушения несовершеннолетних ответственность могут нести их родители, в том числе в виде штрафов

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