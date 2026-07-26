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26 июля, 09:15

Общество

Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 26 июля

Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве 26 июля

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В ближайшие часы в Москве ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца 26 июля. Столбики термометров покажут около 18 градусов тепла.

Вечером в столице сохранится малооблачная и сухая погода, температура опустится до 17–19 градусов. Ночью похолодает до 15 градусов, что соответствует климатической норме для конца июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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