Результаты ОГЭ стали известны для девятиклассников Москвы

Стали известны результаты основного государственного экзамена для столичных девятиклассников. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

В этом году ОГЭ сдавали более 113 тысяч школьников, 90% из них сдали экзамен на "хорошо". Подростков, сдавших на "тройку", стало в два раза меньше. Для желающих улучшить результат доступна бесплатная пересдача в Центре независимой диагностики.

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