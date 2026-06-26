В зоопарке Китая собак породы чау-чау окрасили под панд для привлечения посетителей

В зоопарке китайской провинции Шаньдун собак породы чау-чау окрасили под панд, чтобы привлечь посетителей: у зоопарка нет разрешения на содержание настоящих медведей.

Пользователей Сети впечатлил не только образ собак-панд, но и креативность сотрудников. Также в зоопарке заверили, что краску использовали безопасную, а преображением занимались мастера из груминг-салона.

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