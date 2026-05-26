26 мая, 11:45
Российские войска нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах сел Днепропетровской и Запорожской областей, сообщило Минобороны. В Днепропетровской области полностью освобождено село Добропасово.
С начала спецоперации ВСУ потеряла 955 самолетов и вертолетов, более 152 тысяч беспилотников, около 29,5 тысячи танков и бронированных машин, более 660 зенитных установок и 1,7 тысячи установок РСЗО.
