18 мая, 11:49

Роскачество: увольнение не означает потерю премии

В Роскачестве объяснили, при каких условиях уволившийся сотрудник получает премию

Вопрос о праве работника на премию после увольнения зависит от внутренних документов компании, таких как положения о премировании и условия трудового договора. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу департамента организационного развития Роскачества.

"Сам по себе факт увольнения не означает потерю премии, особенно если сотрудник выполнил согласованные цели и результаты его работы были достигнуты до даты ухода", – пояснили в ведомстве.

По словам экспертов, организации с развитой системой управления и клиентоцентричным подходом обычно решают такие вопросы заранее и открыто. В частности, сотрудник и работодатель могут обсудить планы ухода и договориться о завершении ключевых задач, передаче проектов и достижении поставленных целей, например по итогам полугодия.

"В этом случае выплата премии становится частью взаимных договоренностей и элементом доверительных отношений при расставании", – подытожили в Роскачестве.

Ранее юрист Ярослав Остапенко рассказал, что работодатель имеет право требовать соблюдения дресс-кода и наказывать за его нарушение, однако сразу уволить за неподходящую одежду не может.

По его словам, требования к внешнему виду должны быть закреплены официально в локальных актах или трудовом договоре, с которыми сотрудник ознакамливается под подпись. В таком случае нарушение дресс-кода считается дисциплинарным проступком. Увольнение же возможно только при повторном нарушении.

В российских компаниях набирает популярность скрытое увольнение

