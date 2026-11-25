В Москве прошел 7-й Форум СМИ России и Китая. В ходе него представители медиакомпаний двух стран подписали соглашения о сотрудничестве.

По словам участников форума, важную роль в сотрудничестве играют человеческие отношения и дружба журналистов. Также на мероприятии напомнили, что во время пандемии коронавируса китайские телеканалы транслировали материалы российских коллег без редактуры.

В дальнейшем медиакомпании двух стран планируют создать несколько совместных фильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.