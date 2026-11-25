Почти 1,5 тысячи москвичей приняли участие в конкурсе "СтоЛИЧНЫЕ истории". Он посвящен волонтерам, которые помогают бойцам специальной военной операции, сообщил заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Свои истории прислали студенты, ветераны, многодетные семьи и общественные деятели. Церемония награждения победителей конкурса прошла в Центральном Доме актера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.