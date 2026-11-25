Квартиры в домах, построенных по технологии крупногабаритных модулей, защищены от воздействия осадков на этапе производства. Об этом рассказал заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

Модули изготавливают на заводе, после чего на строительной площадке собирают в единое здание. По словам эксперта, такие дома не уступают обычным по качеству, надежности, долговечности, звукоизоляции и теплоизоляции.

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