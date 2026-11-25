Средние ставки аренды жилья в Москве снизились на 13% за год. При этом количество активных объявлений выросло на 20%. Собственникам становится сложнее найти жильцов, а некоторые квартиры простаивают месяцами, несмотря на снижение цен.

Сильнее всего подешевела аренда двухкомнатных квартир: с 115 до 109 тысяч рублей в месяц. Стоимость студий снизилась примерно с 70 до 67 тысяч, а однокомнатных квартир осталась на прежнем уровне, около 70 тысяч рублей.

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