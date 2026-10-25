Зрители делятся красивыми кадрами золотой осени в Москве

Всего несколько дней золотой осени осталось в Москве. Самые красивые пейзажи в городе застали сегодня, пока было солнечно.

Одна из зрительниц прислала кадр, на котором видно отражение луча солнца на озере. Делитесь с Москвой 24 своими кадрами осенней Москвы. Самые красивые фото будут показаны в эфире.

Чтобы поделиться своей историей, достаточно перейти по QR-коду на экранах и прислать свою осень через чат-бот. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.