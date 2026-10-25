ЦСКА примет "Спартак" в матче 12-го тура РПЛ в Москве

В Москве 25 октября вечером ЦСКА примет "Спартак" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. По словам спортивного обозревателя Николая Яременко, армейцы постараются реабилитироваться перед болельщиками после поражения от "Динамо", а красно-белые подходят к дерби после победы над соперником со счетом 4:0 в кубковом матче.

Накануне в Крылатском прошли международные соревнования по трековому велоспорту "Гран-при Москвы". Участники разыграли награды в пяти дисциплинах, включая индивидуальный спринт, гонку по очкам и гонку с выбыванием. Для юных спортсменов организовали заезды на беговелах по историческому олимпийскому треку.

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