Вагнер Лав проведет прощальный матч на домашнем стадионе ЦСКА 26 сентября

В субботу, 26 сентября, легендарный нападающий ЦСКА Вагнер Лав в последний раз выйдет на домашний стадион армейского клуба. В прощальном матче сыграют команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которые возглавят Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Лав перешел в ЦСКА в 2004 году из бразильского "Палмейраса". За армейцев он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. Вместе с клубом он завоевал 15 трофеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

