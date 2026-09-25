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25 сентября, 23:00

Спорт

Вагнер Лав проведет прощальный матч на домашнем стадионе ЦСКА 26 сентября

Вагнер Лав проведет прощальный матч на домашнем стадионе ЦСКА 26 сентября

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В субботу, 26 сентября, легендарный нападающий ЦСКА Вагнер Лав в последний раз выйдет на домашний стадион армейского клуба. В прощальном матче сыграют команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", которые возглавят Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Лав перешел в ЦСКА в 2004 году из бразильского "Палмейраса". За армейцев он провел 259 матчей, забил 124 мяча и отдал 53 результативные передачи. Вместе с клубом он завоевал 15 трофеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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