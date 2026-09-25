Синоптики пообещали теплые выходные и старое бабье лето в Москве

В Москве действует повышенный уровень погодной опасности из-за тумана, в пятницу, 25 сентября, шел дождь и ожидается похолодание. Однако в субботу, 26 сентября, погода резко изменится: выходные обещают теплыми и солнечными.

В выходные начнется "старое бабье лето", которое может продлиться не менее десяти дней. Зима ожидается теплее нормы, подробный прогноз выйдет позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

