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25 сентября, 21:15

Технологии

Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для смартфонов и компьютеров

Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для смартфонов и компьютеров

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Минпромторг опубликовал ставки технологического сбора для электроники, который планируют запустить с 1 декабря. Сбор затронет радиоэлектронную продукцию, подлежащую обязательной маркировке – смартфоны, компьютеры и другие устройства.

Размер платежа зависит от вида техники и наличия сведений о марке и модели в специальном справочнике: для смартфонов он составит от 250 до 496 рублей, для компьютеров – от 500 до 992 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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