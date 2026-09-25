На Ленинградском проспекте в Москве столкнулись шесть машин

На Ленинградском проспекте в районе станции метро "Белорусская" произошла массовая авария: столкнулись как минимум шесть машин. Очевидцы сообщают о пострадавших, на месте работают экстренные службы.



По данным Дептранса, движение затруднено на 1,5 километра в обе стороны: в направлении центра доступен только один ряд, в область – два. Автомобилистам рекомендуют выбрать другой маршрут.

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