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25 сентября, 18:15

Политика

ЦИК утвердила итоги выборов в Госдуму

ЦИК утвердила итоги выборов в Госдуму

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По всей России продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в Госдуму. "Единая Россия" получила 349 из 450 мандатов. КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17. Еще один мандат получила партия "Родина", четыре – самовыдвиженцы.

Новый созыв Госдумы также будет моложе предыдущего: средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. Более 10% парламентариев девятого созыва – участники специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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