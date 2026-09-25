ЦИК утвердила итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов в Госдуму. "Единая Россия" получила 349 из 450 мандатов. КПРФ – 37, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17. Еще один мандат получила партия "Родина", четыре – самовыдвиженцы.

Новый созыв Госдумы также будет моложе предыдущего: средний возраст депутатов снизился с 57 до 53 лет. Более 10% парламентариев девятого созыва – участники специальной военной операции.

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