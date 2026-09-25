В Покровском-Стрешневе открыли амфитеатр и пространство для отдыха

В Покровском-Стрешневе на набережной появились новые места для отдыха и амфитеатр. Территория вдоль Москвы-реки в будущем станет благоустроенным парком, который соединит соседние жилые кварталы.

Верхний маршрут променада с дорожками из гранитной брусчатки предназначен для прогулок и бега. На нижнем маршруте обустроят смотровые площадки и уложат деревянные настилы. Часть работ уже завершили, остальные планируют закончить в 2027 году.

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