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25 сентября, 17:45

Город

В Покровском-Стрешневе открыли амфитеатр и пространство для отдыха

В Покровском-Стрешневе открыли амфитеатр и пространство для отдыха

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В Покровском-Стрешневе на набережной появились новые места для отдыха и амфитеатр. Территория вдоль Москвы-реки в будущем станет благоустроенным парком, который соединит соседние жилые кварталы.

Верхний маршрут променада с дорожками из гранитной брусчатки предназначен для прогулок и бега. На нижнем маршруте обустроят смотровые площадки и уложат деревянные настилы. Часть работ уже завершили, остальные планируют закончить в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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