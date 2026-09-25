Минпромторг подготовил список техники для технологического сбора

Минпромторг РФ подготовил перечень продукции для технологического сбора. С 1 декабря сбор предлагают взимать, в том числе, за смартфоны и ноутбуки. Базовая ставка составит 373 рубля за смартфон и 500 рублей за ноутбук.

По словам директора по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова, сбор увеличит себестоимость техники. Он также отметил, что из-за необходимости согласовывать данные между 4 государственными базами новые модели могут появляться на рынке не так быстро.

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