Случаи заражения гонконгским гриппом зафиксировали в России. Вирус мутировал, и накопленный за предыдущие сезоны иммунитет не всегда способен его распознать.

Еще утром человек может чувствовать себя нормально, а уже через несколько часов температура поднимается до 38–40 градусов, появляются озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, сильная слабость.

Чуть позже к ним могут присоединиться сухой кашель, боль в горле и насморк. У детей иногда возникают тошнота, рвота или диарея. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.