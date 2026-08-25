Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 21:45

Транспорт

Новый двухэтажный поезд отправится из Москвы в Ярославль 26 августа

Новый двухэтажный поезд отправится из Москвы в Ярославль 26 августа

"Новости дня": на маршруте Москва – Ярославль запустят дополнительные двухэтажные поезда

Переразметка ускорила выезд с проспекта 60-летия Октября на Ленинский проспект в 4 раза

Новый электробус "Е-Ситимакс-9" вмещает 70 пассажиров и имеет 21 посадочное место

Общественники предложили ограничить въезд курьеров на тротуары

"Новости дня": дополнительный экспресс Москва – Ярославль выйдет на линию 26 августа

Собянин: количество поездов на маршруте Москва – Ярославль увеличится до восьми

Новый электробус "Е-Ситимакс-9" вышел на маршрут № 286 в Москве

Движение у "Лужников" ограничат с 28 по 30 августа в связи с концертами

QR-коды обновили на остановках Москвы для доступа к маршрутам без приложения

26 июля в Ярославль из Москвы отправится новый двухэтажный поезд. Всего в августе по данному направлению запускают два дополнительных поезда. Благодаря этому количество пассажирских мест увеличится на треть.

Плановое обновление подвижного состава на Ярославском направлении продолжается. До конца года доля новых поездов вырастет почти наполовину, а на линии будет 35 составов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика