Новый двухэтажный поезд отправится из Москвы в Ярославль 26 августа

26 июля в Ярославль из Москвы отправится новый двухэтажный поезд. Всего в августе по данному направлению запускают два дополнительных поезда. Благодаря этому количество пассажирских мест увеличится на треть.

Плановое обновление подвижного состава на Ярославском направлении продолжается. До конца года доля новых поездов вырастет почти наполовину, а на линии будет 35 составов.

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