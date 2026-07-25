Мошенники стали запугивать пожилых москвичей снижением пенсии

Мошенники нацелились на московских пенсионеров. Они запугивают людей снижением пенсии.

Аферисты звонят человеку и представляются работником пенсионного фонда. Они сообщают об ошибке в документах и говорят, что она приведет к снижению размера выплаты.

Для решения вопроса звонивший настоятельно советует записаться на прием и назвать код из СМС. Потом пенсионеру звонят и сообщают о якобы попытке украсть средства с его счета. Чтобы их сохранить , предлагают перевести деньги на "безопасный счет". В результате человек лишается накоплений.

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