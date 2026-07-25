Новости мира: объекты нефтедобывающей компании в Саудовской Аравии подверглись ударам

Объекты крупной нефтедобывающей компании в Саудовской Аравии подверглись массированным ударам беспилотников и ракет. В результате атак загорелись заводы в районах Джидды и Джизана. Масштаб повреждений пока не установлен. По информации СМИ, запуски осуществлялись с территории Йемена. Все рейсы в аэропортах Эр-Рияда и Джидды приостановлены.

В Мадриде и провинции Авила из-за распространения лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Испании. Площадь возгорания составляет 32 тысячи гектаров. Местные жители эвакуированы. За помощью в борьбе с огнем Испания обратилась к странам Евросоюза. Пламя затронуло и охраняемые природные территории, где обитают редкие виды животных. Тушение осложняется жарой, засухой и ветром. Столбики термометров в регионе показывают 43 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.