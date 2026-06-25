Движение ограничат в ЦАО и СВАО из-за выпускного

Движение транспорта ограничат 26 и 27 июня в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением общегородского выпускного.

В частности, с 08:00 26 июня водители не смогут проехать на некоторых участках в районе улицы Ильинки. С 12:00 ограничения начнут действовать в районе ВДНХ, в Продольном, 1-м и 2-м Поперечных проездах. С 15:00 перекрытия введут на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы.

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