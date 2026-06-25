Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

Американская компания Apple объяснила удаление всех приложений VK якобы санкциями Великобритании. Корпорация заблокировала даже аккаунты российских разработчиков. Теперь отечественные приложения нельзя скачать на iPhone ни в одной стране мира. В Минцифры РФ назвали это решение политически мотивированным.

В Минфине заявили, что для насыщения внутреннего топливного рынка не нужны дополнительные расходы из бюджета. В ведомстве выразили уверенность, что принятые меры будут сбалансированными.

По прогнозам синоптиков, 30-градусной жары в Москве не будет до конца июня. Температура на следующей неделе составит 23–26 градусов, также ожидаются небольшие дожди.

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