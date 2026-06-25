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Новости

25 июня, 21:00

Технологии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июня

ФАС проверит соблюдение Apple российского законодательства

В Фонде развития цифровой экономики прокомментировали ограничения в App Store

Дмитрий Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

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Москвичам стали приходить сообщения о возможных ограничениях связи 25 июня

Предзаказ видеоигры GTA VI начнется 25 июня

Американская компания Apple объяснила удаление всех приложений VK якобы санкциями Великобритании. Корпорация заблокировала даже аккаунты российских разработчиков. Теперь отечественные приложения нельзя скачать на iPhone ни в одной стране мира. В Минцифры РФ назвали это решение политически мотивированным.

В Минфине заявили, что для насыщения внутреннего топливного рынка не нужны дополнительные расходы из бюджета. В ведомстве выразили уверенность, что принятые меры будут сбалансированными.

По прогнозам синоптиков, 30-градусной жары в Москве не будет до конца июня. Температура на следующей неделе составит 23–26 градусов, также ожидаются небольшие дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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