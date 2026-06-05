Apple объяснила удаление МАХ из App Store правилами соблюдения санкций

Компания Apple удалила мессенджер MAX из App Store в связи с правилами соблюдения санкций. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителей компании.

После удаления приложения из магазина у пользователей с уже установленным MAX перестали работать push-уведомления.

В "Ростелеком" допустили, что ситуация может ускорить переход россиян на устройства с другими операционными системами, включая Android и "Аврору". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.