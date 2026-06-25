Полицейские раскрыли кражу сейфа в центре Москвы

Полицейские раскрыли кражу в центре Москвы. Грабитель забрал из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями.

По данным следствия, мошенники убедили молодую женщину оставить в подъезде ключи от родительской квартиры. 18-летний курьер забрал их и проник в жилище. Там он упаковал сейф в чемодан и вывез в частный дом в Московской области. Часть похищенных ценностей подозреваемый успел сдать в ломбард, а деньги передал сообщнику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские разыскивают других соучастников.

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