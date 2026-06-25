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25 июня, 07:15

Транспорт

Москвичи могут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот в МАХ

Москвичи могут пожаловаться на самокатчиков через чат-бот в МАХ

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Москвичи могут сообщать о нарушениях ПДД о стороны пользователей арендных электросамокатов через чат-бот в мессенджере МАХ. О запуске сервиса сообщили в Ассоциации операторов микромобильности.

Чтобы оставить жалобу, необходимо заполнить форму, а также приложить фото- или видеодоказательства. После этого информация будет направлена оператору кикшеринга, которому принадлежит самокат нарушителя.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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