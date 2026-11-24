Инициатива о переводе сотрудников на удаленную работу во время сильных снегопадов призвана разгрузить дороги и общественный транспорт. Такое предложение внесли в Государственную думу.

Если дистанционный формат работы невозможен, работодателям предлагают не наказывать сотрудников за опоздания из-за непогоды. При этом решение о переводе на удаленку работодатели должны принимать самостоятельно.

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