Дорожки катка на ВДНХ протянулись вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Ледовая площадка площадью более 20 тысяч квадратных метров начала работать 24 ноября. Это один из самых больших катков Москвы.

Для посетителей установили дополнительные перила на подиумах, заменили светильники и внедрили систему быстрой сушки льда. Также на территории появились тир, фотобудки и фотостолбики. Билеты на московские катки можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.